Представительницы эскорт-индустрии, как с недавних пор стараются именовать проституцию, заработали за четыре дня работы Всемирного экономического форума-2025 в Давосе порядка […] The post Давос-2025 установил рекорд по числу эскортниц appeared first on Медиакратия.
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