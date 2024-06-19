В РФ начнут контролировать отсутствие владения русским языком у мигрантов

Алексадр Вовк-Михайлов

А не хрен вообще ишаков пускать. Заменить их рабочими из Северной Кореи. И какая мразь придумала ишакам из сразии ценные незаменимые специалисты. Решетников хуйсулин и другие пидоры которые имели откаты с этого. Уже пора визовый режим вводить с аулами и кишлаками.