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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Онана об игре за «МЮ»: «Меня критикуют, потому что многого от меня ждут. Уверен, дела пойдут лучше. Когда есть способности, это вопрос времени»

Онана об игре за «МЮ»: «Меня критикуют, потому что многого от меня ждут. Уверен, дела пойдут лучше. Когда есть способности, это вопрос времени»

«Ошибки – это часть обучения. Мы знаем, что люди многого от меня ждут и поэтому так сильно меня критикуют.

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