Академия интеллектуального вождения SERES AITO

Премиальный автомобильный бренд SERES, эксклюзивным дистрибьютором которого в РФ выступает компания «МБ РУС» с расширенной дилерской сетью более чем в 50 предприятий, входящая в «АВТОДОМ» провел Академию интеллектуального вождения SERES AITO в Москве.
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