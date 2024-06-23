Академия интеллектуального вождения SERES AITO

Премиальный автомобильный бренд SERES, эксклюзивным дистрибьютором которого в РФ выступает компания «МБ РУС» с расширенной дилерской сетью более чем в 50 предприятий, входящая в «АВТОДОМ» провел Академию интеллектуального вождения SERES AITO в Москве.