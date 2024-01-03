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В Московском городском совете ветеранов поддержали решение Президента участвовать в выборах

В Московском городском совете ветеранов поддержали решение Президента участвовать в выборах

Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.

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