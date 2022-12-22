Крымское информационное агентство

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Более 57 тысяч семей в Крыму оформили пособие на детей от 8 до 17 лет

Более 57 тысяч семей в Крыму оформили пособие на детей от 8 до 17 лет

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в Крыму получают более 57 тысяч семей. Сумма такой выплаты соответствует прожиточному минимуму, установленному на ребёнка в каждом регионе (в Республике Крым в текущем году он составляет 13 992 рубля).

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