Более 57 тысяч семей в Крыму оформили пособие на детей от 8 до 17 лет

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в Крыму получают более 57 тысяч семей. Сумма такой выплаты соответствует прожиточному минимуму, установленному на ребёнка в каждом регионе (в Республике Крым в текущем году он составляет 13 992 рубля).