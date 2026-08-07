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Говорит Европа ⚡

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«Резерв+» стал цифровым ключом к временной защите в Евросоюзе

«Резерв+» стал цифровым ключом к временной защите в Евросоюзе

Какие именно данные из «Резерв+» откроют двери в Европу? С какого возраста украинцам начнут отказывать в убежище — с 18 или 23 лет? Спасут ли временную защиту законные отсрочки и бронь от мобилизации? И что ожидает украинцев, выехавших по временному разрешению? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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