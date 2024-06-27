В Раде призвали каждую семью готовиться к самой сложной зиме в истории Украины

Предстоящая зима будет наиболее сложной в современной истории Украины, поэтому жителям необходимо готовиться к ней заранее и искать варианты домов, которые они смогут обеспечить отоплением самостоятельно .
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