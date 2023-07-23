Таксист место происшествия не покидал, он остался на месте дожидаться полицию. В Мурино на Воронцовском бульваре произошла потасовка между водителем такси и петербуржцем.
Петербуржец погиб после драки с таксистом в Мурино
Комментарии
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А
Александер
Опять мигрант, опять преступление
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8 час.
Максим Максимов
Бл..... ь, как только увидел заголовок статьи, сразу подумал очередной хач....... Ну так и есть!!!
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6 час.
ВВ
Виталий Вителлъсбах
Чем болъше приматых убьют наших , покалечат , изобьют тем будет лучше для оставшихся ....по другому видимо наш народ не проснётся и скверна поглотит нас чрез пару десятков лет.
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1 час.
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