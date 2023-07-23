Петербуржец погиб после драки с таксистом в Мурино

Бл..... ь, как только увидел заголовок статьи, сразу подумал очередной хач....... Ну так и есть!!!

ВВ

Виталий Вителлъсбах

Чем болъше приматых убьют наших , покалечат , изобьют тем будет лучше для оставшихся ....по другому видимо наш народ не проснётся и скверна поглотит нас чрез пару десятков лет.