78.ru

515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Вителлъсбах
    Чем болъше приматых убьют наших , покалечат , изобьют тем будет лучше для оставшихся ....по другому видимо наш народ ...Петербуржец погиб...
  • Ольга Гаврилова (Лопатина)
    Эх, таких бы сотрудников моей маме, когда она попалась на "крючок" 😔Заведующая отделе...
  • Максим Максимов
    Бл..... ь, как только увидел заголовок статьи, сразу подумал очередной хач....... Ну так и есть!!!Петербуржец погиб...

Петербуржец погиб после драки с таксистом в Мурино

Таксист место происшествия не покидал, он остался на месте дожидаться полицию. В Мурино на Воронцовском бульваре произошла потасовка между водителем такси и петербуржцем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александер
Опять мигрант, опять преступление
Ответить
8 час.
Максим Максимов
Бл..... ь, как только увидел заголовок статьи, сразу подумал очередной хач....... Ну так и есть!!!
Ответить
6 час.
ВВ
Виталий Вителлъсбах
Чем болъше приматых убьют наших , покалечат , изобьют тем будет лучше для оставшихся ....по другому видимо наш народ не проснётся и скверна поглотит нас чрез пару десятков лет.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх