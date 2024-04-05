Сексолог оценил влияние компьютерных игр на сексуальное влечение мужчин

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук оценил влияние компьютерных игр на сексуальное влечение мужчин. Он предупредил, что игровой процесс сильно сказывается на эмоциональном состоянии геймера, например, может вызвать гнев, агрессию, раздражительность, воодушевление, азарт и даже эйфорию.