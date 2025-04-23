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Артистам предложили бесплатно петь в День Победы: вот кто отказался

Артистам предложили бесплатно петь в День Победы: вот кто отказался

В Госдуме предложили не платить миллионные гонорары звездам на 9 мая. Знаменитостей призвали бесплатно выступать на концертах в честь 80-летия Дня Победы.

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Комментарии
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карла карлова
Мазаеву надо заплатить,чтобы больше никогда не пел.И какие ,интересно,он песни &quot;поет&quot;??!!Ни одной не могу вспомнить.Бездарный и безголосый  &quot;певец&quot;.
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2 час.
ВБ
Василий Блохин
👍
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1 час.
Майя Majesty
Патриотизм не должен быть платным, но рабочий день в двухкратном размере в праздничные дни как всем людям в РФ обязаны заплатить
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53 мин.
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