Артистам предложили бесплатно петь в День Победы: вот кто отказался

Мазаеву надо заплатить,чтобы больше никогда не пел.И какие ,интересно,он песни "поет"??!!Ни одной не могу вспомнить.Бездарный и безголосый "певец".

Майя Majesty

Патриотизм не должен быть платным, но рабочий день в двухкратном размере в праздничные дни как всем людям в РФ обязаны заплатить