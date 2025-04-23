В Госдуме предложили не платить миллионные гонорары звездам на 9 мая. Знаменитостей призвали бесплатно выступать на концертах в честь 80-летия Дня Победы.
Артистам предложили бесплатно петь в День Победы: вот кто отказался
Комментарии
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карла карлова
Мазаеву надо заплатить,чтобы больше никогда не пел.И какие ,интересно,он песни "поет"??!!Ни одной не могу вспомнить.Бездарный и безголосый "певец".
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2 час.
ВБ
Василий Блохин
👍
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1 час.
Майя Majesty
Патриотизм не должен быть платным, но рабочий день в двухкратном размере в праздничные дни как всем людям в РФ обязаны заплатить
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53 мин.
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