В городе в очередной раз «по плану» без тепла оставили сотни домов. Только по официальным данным, ухудшение параметров произошло в 416 зданиях.
Сотни домов продолжают планово морозить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Внезапно пришла зима, выпал снег, пошел дождь и т.д. и закономерность начались аварии на теплосетях, отсутствие дворников, уборочной техники и т.д. И только одно непоколебимо рост количества политиков, чиновников их зарплат, при этом ни какой ответственности перед населением города, региона, села и т.д.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии