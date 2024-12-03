Сотни домов продолжают планово морозить

АНГЕЛ АНГЕЛ

Внезапно пришла зима, выпал снег, пошел дождь и т.д. и закономерность начались аварии на теплосетях, отсутствие дворников, уборочной техники и т.д. И только одно непоколебимо рост количества политиков, чиновников их зарплат, при этом ни какой ответственности перед населением города, региона, села и т.д.