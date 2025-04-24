243 обращения за год. Бизнес-омбудсмен Алтая представил доклад о работе в АКЗС

В 44% случаев права обратившихся удалось полностью или частично восстановить Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов представил на заседании АКЗС доклад о деятельности в 2024 году и промежуточные итоги работы за пять лет.
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