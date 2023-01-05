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Обладатель титула WBA Oceania Зерафа может провести бои с Головкиным и Алимханулы

Обладатель регионального титула WBA Oceania в среднем весе австралиец Майкл Зерафа (31-4, 19 КО) в интервью Fox Sports Australia заявил, что его представители в настоящее время обсуждают проведение сразу четырех отдельных поединка за титулы в дивизионе.

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