Доцент МГУ Волхонский заявил, что вооруженной войны между Индией и Пакистаном не будет

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский выразил мнение изданию URA.RU, что нынешнее обострение ситуации между Индией и Пакистаном не перерастет в серьезный вооруженный конфликт и останется на уровне дипломатического противостояния и единичных военных ударов.
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