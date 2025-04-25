Доцент МГУ Волхонский заявил, что вооруженной войны между Индией и Пакистаном не будет

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский выразил мнение изданию URA.RU, что нынешнее обострение ситуации между Индией и Пакистаном не перерастет в серьезный вооруженный конфликт и останется на уровне дипломатического противостояния и единичных военных ударов.