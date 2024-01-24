Актеры-новички сыграют Рыбьенога, Сморкала и Забияку в "Как приручить дракона"

В актерский состав состав нового фильма "Как приручить дракона" вошли актеры-новички: Джулиан Деннисон, Габриэль Хауэлл, Бронвин Джеймс и Гарри Тревалдуин сыграют Рыбьенога, Сморкалку и дуэт сестры и брата Забияку и Таффната соответственно.
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