НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

«Уничтожены сотни систем»: в британской прессе подсчитали поставки и потери артиллерии для ВСУ

«Уничтожены сотни систем»: в британской прессе подсчитали поставки и потери артиллерии для ВСУ

FH70 ВСУСудя по кадрам поражения российскими войсками орудий ВСУ, украинская армия перешла на применение главным образом западных артсистем, что вызвано истощением парка советской артиллерии и параллельными массовыми поставками аналогов из стран «цивилизованного мира».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх