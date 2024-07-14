«Уничтожены сотни систем»: в британской прессе подсчитали поставки и потери артиллерии для ВСУ

FH70 ВСУСудя по кадрам поражения российскими войсками орудий ВСУ, украинская армия перешла на применение главным образом западных артсистем, что вызвано истощением парка советской артиллерии и параллельными массовыми поставками аналогов из стран «цивилизованного мира».
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