Политические игры: чего будет стоить Франции проведение Олимпиады

Олимпиада в столице Франции — самое ожидаемое спортивное событие в этом году. Однако на сей раз, впервые со времен холодной войны, политическая составляющая Игр становится едва ли не важнее самих состязаний.
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