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Алтайский город стал одним из лидеров по доходности вложений в местную недвижимость

Алтайский город стал одним из лидеров по доходности вложений в местную недвижимость

Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, показал одну из самых высоких доходностей при инвестировании в недвижимость среди крупных российских городов, заняв 2-е место из 100, сообщает РИА Новости.

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