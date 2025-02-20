Крым накрыло ветром с Персидского залива. Почему в кофейнях солнечного полуострова все чаще звучит оскорбительное слово "кяфер"

Иван Иваныч

На таком фоне совершенно непонятно, отчего молчат российские законодатели?... Да всё очень просто, украинизация Крыма просочилась так глубоко в ченушах, что это только требуется уничтожить физически. Законы принимать нужные не хотят, криминал и коррупция просто бронёй весит. И это не только в Крыму а по всей России. Наше государство, ДЕРЖАВУ, подводят к уничтожению и знаете благополучно в этом преуспевают. Так, что братцы будем готовиться..............