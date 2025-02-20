Крым накрыло ветром с Персидского залива. Почему в кофейнях солнечного полуострова все чаще звучит оскорбительное слово "кяфер"

Свободная Пресса Республика начала массово изымать неиспользуемые земельные паи. «То есть, если на территории поселения существует какой-то объём пашни, пастбищ или участков для многолетних насаждений, на которые нет собственников, муниципалитет принимает решение о ее принятии», — говорит министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
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