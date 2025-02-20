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  • Александр Иванов
    сначала уничтожьте эти айзероармянскоузбекотаджикокиргизоказахские ДИАСПОРЫ, а потом судите беззащитных как когда то ..."Мигрантов в печь...
  • саша дмитренко
    тут  похлеще  пишут,,,  надо бы  их  на  зону,,  особо  совкодрочеры  активны"Мигрантов в печь...
  • Дмитрий Бакланов
    Есть одно обьяснение. Чтобы завели уголовное дело нужно заявление, инициативная группа, которая будет выходить в суд ..."Мигрантов в печь...

Крым накрыло ветром с Персидского залива. Почему в кофейнях солнечного полуострова все чаще звучит оскорбительное слово "кяфер"

Крым накрыло ветром с Персидского залива. Почему в кофейнях солнечного полуострова все чаще звучит оскорбительное слово "кяфер"

Свободная Пресса Республика начала массово изымать неиспользуемые земельные паи. «То есть, если на территории поселения существует какой-то объём пашни, пастбищ или участков для многолетних насаждений, на которые нет собственников, муниципалитет принимает решение о ее принятии», — говорит министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
От безделья - детство в попе заиграло...
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6 час.
alik3456 Джексон
На Мальдивах...
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6 час.
Иван Иваныч
На таком фоне совершенно непонятно, отчего молчат российские законодатели?... Да всё очень просто, украинизация Крыма просочилась так глубоко в ченушах, что это только требуется уничтожить физически. Законы принимать нужные не хотят, криминал и коррупция просто бронёй весит. И это не только в Крыму а по всей России. Наше государство, ДЕРЖАВУ, подводят к уничтожению и знаете благополучно в этом преуспевают. Так, что братцы будем готовиться..............
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5 час.
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