Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пожизненно осужденные выходят на свободу. Как им удается оказаться на воле и что их ждет?

Пожизненно осужденные выходят на свободу. Как им удается оказаться на воле и что их ждет?

На Занзибаре на свободу вышел осужденный на 26 лет за убийство россиянин Косяков Фото: Илья Питалев / РИА Новости На острове Занзибар (Танзания) на свободу вышел 45-летний россиянин Дмитрий Косяков, который провел в местной тюрьме 26 лет.

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