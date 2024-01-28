Пожизненно осужденные выходят на свободу. Как им удается оказаться на воле и что их ждет?

На Занзибаре на свободу вышел осужденный на 26 лет за убийство россиянин Косяков Фото: Илья Питалев / РИА Новости На острове Занзибар (Танзания) на свободу вышел 45-летний россиянин Дмитрий Косяков, который провел в местной тюрьме 26 лет.