Если в прошлый раз за Нобелевскую премию Мира еще была борьба между Зеленским и какими-то правозащитницами, то в этот раз интриги уже не будет точно.
Новый нобелиат
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Если в прошлый раз за Нобелевскую премию Мира еще была борьба между Зеленским и какими-то правозащитницами, то в этот раз интриги уже не будет точно.
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