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Путин назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии

Путин назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии

Индонезия — ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии, страны связывает многолетняя дружба, заявил президент Владимир Путин во время рабочего завтрака с индонезийским коллегой Прабово Субианто в рамках ВЭФ.

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