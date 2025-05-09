США выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе это, хотя все остальные страны это делают.
Трамп: нашу победу в двух мировых войнах приписали себе другие
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ЧТО этот Трамп несет? Я конечно знал, что американцы не очень образованы, но чтобы до такой степени... И это президент США....
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Не удалось за 30 дней "победить" на усраине, так ещё русские не дают присвоить, вторую мировую войну. 😢
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14 час.
Сергей
Ссссаноматрасный петушара раскудахтался!!!!!!!!!!!
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39 сек.
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