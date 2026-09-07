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Царьград

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Фишинговое письмо 17 августа привело к утечке данных в Берлине

Фишинговое письмо 17 августа привело к утечке данных в Берлине

17 августа в Берлине выявлена утечка данных из сенатской сети из-за фишинга. Пострадали личные данные работников и документы оборонных предприятий Германии.

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