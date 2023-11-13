В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России

В ужас там никто не приходит,ненадо преувеличивать! Это автору так хочется хайп словить!

АЛ

Антонина Лаврентьева

В штабе США служишь, Вовладар ? Говорит об этом американец, спец и он умеет анализировать события и документы.Хайп ловить дешевое занятие, ему это не нужно.