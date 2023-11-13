Конфликт на Украине сделал Россию лишь сильнее, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
В США пришли в ужас из-за просчета НАТО по России
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
В ужас там никто не приходит,ненадо преувеличивать! Это автору так хочется хайп словить!
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15 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
В штабе США служишь, Вовладар ? Говорит об этом американец, спец и он умеет анализировать события и документы.Хайп ловить дешевое занятие, ему это не нужно.
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8 час.
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