Продюсер Ануров: российскому кино необходимо развивать жанровое многообразие

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российскому кинематографу необходимо развивать жанровое многообразие и выпускать фильмы, рассчитанные на разные аудитории, считает продюсер Петр Ануров.
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