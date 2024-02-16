Суд пока не получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Вингер «Спартака» приговорен к 6 годам тюрьмы

Ранее суд в Амстердаме признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков Однако, как сообщает ТАСС, Апелляционный суд пока не получил со стороны нидерландского футболиста жалобу на приговор.
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