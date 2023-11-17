Глава Минюста Турции: Израиль обязательно предстанет перед судом за военные преступления в секторе Газа

Министр юстиции Турецкой Республики Йылмаз Тунч заявил, что Израиль рано или поздно обязательно предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге за военные преступления, совершаемые против мирных граждан сектора Газа.
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