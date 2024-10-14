Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну дык это одно а где еще доп. законы? Например "Одно разрешение на работу-один человек", а не весь кишлак......... У...Принято единоглас...
  • Дмитрий Гурин
    Уууууу какой там в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне поднялся воооооой!!!Взаимная оборона:...
  • Дмитрий Гурин
    А нахрена Арабам лезть в это севоеро-западное европейское дерьмо?В Politico сообщи...

"Новый этап": Раскрыт приказ Белоусова. "Натовские" корабли вспыхнули в Чёрном море. Китай "окружил" Тайвань

"Новый этап": Раскрыт приказ Белоусова. "Натовские" корабли вспыхнули в Чёрном море. Китай "окружил" Тайвань

Минувшие сутки оказались переполнены событиями. Байден запросил переговоры с Москвой, Пекином и Пхеньяном без предварительных условий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Байден пилит под дурака? Кто ж поверит стране, которая неоднократно обманывала?! Это Во-первых. А во-вторых, когда Штаты ведут с нами войну и делают нам поражения, с какого перепугу мы должны отказываться от своего оружия?!
Ответить
12 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Хорошо бы еще вспыхнули натовские спутники... там, наверху!
Ответить
12 час.
Игорь Васиков
Сначала надо сократить США...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх