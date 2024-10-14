"Новый этап": Раскрыт приказ Белоусова. "Натовские" корабли вспыхнули в Чёрном море. Китай "окружил" Тайвань

ТГ

Татьяна Гусева

Байден пилит под дурака? Кто ж поверит стране, которая неоднократно обманывала?! Это Во-первых. А во-вторых, когда Штаты ведут с нами войну и делают нам поражения, с какого перепугу мы должны отказываться от своего оружия?!