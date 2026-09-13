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«Имеем дело с крайней степенью непрофессионализма». Кожевников — о судейском скандале в матче ЦСКА с «Адмиралом»

«Имеем дело с крайней степенью непрофессионализма». Кожевников — о судейском скандале в матче ЦСКА с «Адмиралом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал скандальный эпизод из матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Адмиралом».

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