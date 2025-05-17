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Учёные создали гибкий слуховой имплант для пациентов с тяжёлыми нарушениями слуха

Учёные создали гибкий слуховой имплант для пациентов с тяжёлыми нарушениями слуха

Изображение от 8photo на Freepik BrisperИсследователи из системы здравоохранения Mass General Brigham разработали новую версию слухового импланта, предназначенного для пациентов с тяжёлыми нарушениями слуха, включая нейрофиброматоз второго типа (NF2), передаёт Science Daily.

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