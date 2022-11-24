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Защитник Саудовской Аравии Аль-Булайхи, шлепнувший Месси по спине при счете 2:1: «Я сказал ему, что они не выиграют»

Али Аль-Булайхи во время матча ЧМ-2022 с Аргентиной подразнил Лионеля Месси. Защитник сборной Саудовской Аравии подошел к Месси и дважды шлепнул его ладонью по спине, когда его команда забила второй мяч.

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