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Самородов признан лучшим молодым игроком сезона-2022

Лучший молодой игрок Казахстана признан полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов. ПФЛК с целью определения лучшего молодого футболиста сезона 2022 года опросила главных тренеров и капитанов команд чемпионата Казахстана.

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