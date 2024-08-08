Захарова: РФ готова помочь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Россия готова активно способствовать для развития диалога между Грузией, Абхазией и южной Осетией, чтобы установить прочный мир и решать накопившиеся в регионе проблемы иного характера.
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