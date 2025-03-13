CBS: Трамп введет новые санкции против российской нефти, газа и банков

Администрация президента США Дональда Трампа введет дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России, еще больше ограничивая доступ к платежным системам США, пишет CBS со ссылкой на четырех человек.
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