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«Роналду и Моуринью могли бы не выйти на европейскую сцену, если бы Суперлига существовала последние 20 лет». Директор «Ромы» о проекте турнира

Спортивный директор «Ромы» выступил против проекта Суперлиги.  «Я родом из Португалии, маленькой страны, но у нас один из лучших тренеров в мире и один из лучших игроков в мире.

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