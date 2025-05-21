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FiNE NEWS

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Nothing Phone (3) представят в июле — цена взлетит до £800

Nothing Phone (3) представят в июле — цена взлетит до £800

Точную дату релиза пока не раскрывают, но известно главное — цена устройства ощутимо вырастет. Генеральный директор Nothing Карл Пей уже заявил, что ориентировочная стоимость составит около £800 — это почти на 40% больше, чем у Phone (2), который стартовал с £579.

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