Nothing Phone (3) представят в июле — цена взлетит до £800

Точную дату релиза пока не раскрывают, но известно главное — цена устройства ощутимо вырастет. Генеральный директор Nothing Карл Пей уже заявил, что ориентировочная стоимость составит около £800 — это почти на 40% больше, чем у Phone (2), который стартовал с £579.