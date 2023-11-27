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Открытие паназиатского бистро «Умами» в Лужниках

Открытие паназиатского бистро «Умами» в Лужниках

На ул. Лужники, 24c60, рядом с Дворцом водных видов спорта, открылось паназиатское бистро «Умами». Светлое и уютное пространство 200 м2, панорамное остекление и вид 360° на парк «Лужники», интерьер с контрастными цветовыми акцентами и легкими отсылками к изакаям, паназиатская кухня в смелом прочтении и барная карта с коллекционным чаем и коктейлями на разных видах традиционного алкоголя Японии, Кореи и Китая.

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