СПГ из России подорожал – стоимость закупок для Евросоюза за 4 года выросла в 4,6 раза Татьяна АрестоваОпубликованные Евростатом данные показывают, что расходы Евросоюза на закупку СПГ у России за последние 4 года выросли в 4,6 раза.