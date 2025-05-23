СПГ из России подорожал – стоимость закупок для Евросоюза за 4 года выросла в 4,6 раза Татьяна АрестоваОпубликованные Евростатом данные показывают, что расходы Евросоюза на закупку СПГ у России за последние 4 года выросли в 4,6 раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии