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Журнал Spectator назвал США «потерявшей здравый смысл геронтократией»

Журнал Spectator назвал США «потерявшей здравый смысл геронтократией»

Китай справедливо ободрился и ощущает себя всесильным, ведь он давно видит в США не просто сверхдержаву в упадке, а геронтократию, потерявшую здравый смысл, написал 11 августа заместитель редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей.

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