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Сенсационная запись: немецкие офицеры обсуждают удар по Крымскому мосту

Беседа высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждают возможное участие бундесвера в украинском конфликте и отправку ракет Taurus для атак на Крымский мост, попала к российским СМИ, и есть много оснований полагать, что эта запись подлинная, пишет Bild.

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