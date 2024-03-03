Сенсационная запись: немецкие офицеры обсуждают удар по Крымскому мосту

Беседа высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждают возможное участие бундесвера в украинском конфликте и отправку ракет Taurus для атак на Крымский мост, попала к российским СМИ, и есть много оснований полагать, что эта запись подлинная, пишет Bild.