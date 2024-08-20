Депутат Мосгордумы Олег Артемьев предложил возродить советский опыт втузов

Опыт советских высших технических учебных заведений позволит восполнить нехватку квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях С таким предложением выступил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт Олег Артемьев.
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