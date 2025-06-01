«Золотой купол» Трампа: сможет ли новая американская ПРО конкурировать с российской системой ПВО? Ирина ВальковаПрезидент США Дональд Трамп наделал немало шума, заявив о создании новой, «революционной» системы противоракетной обороны — «Золотой купол».
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