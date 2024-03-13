⚖️ Экс-главврач симферопольской поликлиники №2 пойдет под суд за присвоение 9 млн рублей из бюджета С 2014 по 2020 год женщина устроила в медучреждение 5 человек, которые не работали, но получали зарплату.
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⚖️ Экс-главврач симферопольской поликлиники №2 пойдет под суд за присвоение 9 млн рублей из бюджета С 2014 по 2020 год женщина устроила в медучреждение 5 человек, которые не работали, но получали зарплату.