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test mazurok

1 подписчик
⚖️ Экс-главврач симферопольской поликлиники №2 пойдет под суд за присвоение 9

⚖️ Экс-главврач симферопольской поликлиники №2 пойдет под суд за присвоение 9 млн рублей из бюджета С 2014 по 2020 год женщина устроила в медучреждение 5 человек, которые не работали, но получали зарплату.

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