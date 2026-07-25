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Метаанализ показал несколько мозговых путей болеутоляющего плацебо

Метаанализ показал несколько мозговых путей болеутоляющего плацебо

Таблетка без активного вещества может по-настоящему облегчить боль. Этот феномен — эффект плацебо при боли (placebo analgesia) — хорошо задокументирован, но его нейронные механизмы долго оставались предметом споров.

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