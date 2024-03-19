В Ленобласти отправили на 10 лет в колонию сбегавшую из больницы любительницу мефедрона

Женщина хранила более килограмма наркотического средства мефедрон. В Ленинградской области 31-летняя Кристина Бутузова признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере, а также побеге из-под стражи.
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