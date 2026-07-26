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Путин назвал чушью объявление русских нетитульной нацией

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота, общаясь с моряками в Санкт-Петербурге, назвал «чушью и бредом собачьим» решение киевских властей объявить русских на Украине нетитульной нацией.

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