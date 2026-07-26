Путин назвал чушью объявление русских нетитульной нацией

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота, общаясь с моряками в Санкт-Петербурге, назвал «чушью и бредом собачьим» решение киевских властей объявить русских на Украине нетитульной нацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии