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Аргументы и Факты

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Смерть во сне: биолог назвал симптом укуса ядовитого паука, найденного в РФ

Смерть во сне: биолог назвал симптом укуса ядовитого паука, найденного в РФ

Каракурты встречаются только в степи и полупустыне, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин, отвечая на вопрос о том, где есть риск встретиться со смертельно ядовитым пауком.

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