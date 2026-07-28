Смерть во сне: биолог назвал симптом укуса ядовитого паука, найденного в РФ

Каракурты встречаются только в степи и полупустыне, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин, отвечая на вопрос о том, где есть риск встретиться со смертельно ядовитым пауком.
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