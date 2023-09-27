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ВСУ перевели своих водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь

ВСУ перевели своих водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь

Водителей ВСУ на Херсонском направлении приказали перевести в стрелки. Как сообщил представитель оперативных служб Херсонской области, такое решение приняли из-за нехватки топлива и потерь, которые понесли украинские войска.

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